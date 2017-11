Clavito Godoy: "A mí me castigaron con cuatro partidos por hablar de los árbitros y a Guede con uno"

En su particular estilo, el técnico de Santiago Morning, Hernán Godoy, habló acerca del presente del fútbol chileno, manifestando que se ha retrocedido un par de décadas tras los últimos fracasos, cuyo pináculo fue la no clasificación al Mundial de Rusia 2018.



En diálogo con ADN Deportes, el Clavito sostuvo que "hemos retrocedido más de 20 años. Fernando Riera ahora se levanta de la tumba, mira y se vuelve a acostar. No se está aplicando todo lo que él predicó".



Con respecto a lo que debe hacer el presidente de la ANFP, Arturo Salah, Godoy cree que "debe formar una unidad técnica, en la cual él estuvo, con sus compañeros de confianza. Eso se debe preocupar de los destinos del fútbol chileno que debe ver a menores. Debe buscar a técnicos que sean del gusto del técnico y que tengan CV. Pizzi tenía un cuerpo técnico que pesaba menos que un paquete de cabritas".



En cuanto a quién debe ser el futuro entrenador de la Roja, Clavito piensa que "tiene que ser chileno. Ya basta ya. Vienen de afuera a robarse la plata a Chile. A ver si un chileno va a hacer lo mismo a Argentina o Uruguay".



De paso, Godoy lanzó duras críticas a los arbitrajes, además de considerar que no se evalúa con la misma vara por parte del Tribunal de Disciplina.



"A mí me castigaron con cuatro partidos por hablar y a Guede con uno. Creo que los zapatos hay que evaluarlos con el mismo número", afirmó.