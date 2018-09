Claudio Palma se descarga con Fox Chile por "mutearle" los goles

El relator de Chilevisión, Claudio Palma, sorprendió con un descargo realizado en redes sociales en contra de Fox Chile, debido a que el canal que transmite la Copa Libertadores decidió mutear sus goles en la presentación del partido entre Colo Colo y Palmeiras, válido por los cuartos de final del certamen.

Hasta hace muy poco Palma relataba los partidos de los equipos chilenos en la señal extranjera, pero tras poner fin a su vínculo, desde la estación latinoamericana decidieron no ocupar más su voz, pese a que sólo se trata de propagandas.

Por este motivo, decidió escribir un furioso mensaje: "En Fox Chile han repetido hasta la saciedad la campaña de Colo Colo en la Copa. Hasta ahí todo bien. Lo curioso es darse cuentan que mis relatos los mutean como si quisieran borrar mi paso por aquel canal. Saludos a los mediocres que siguen ahí y que juegan a ser jefes".

Después de sus fichos, Palma fue contactado por La Cuarta, donde argumentó sus descargos que realizó por redes.

"Me sorprendió lo que han hecho con los partidos donde sale mi relato y los comentarios de Claudio Borghi. En los goles aparece música y borran mi relato. Es algo que no había visto nunca en la vida porque cuando estuve en CDF mis relatos siguieron en los archivos, pero en Fox fue distinto. No tengo rabia, solo sorpresa, se nota que alguien quedó herido en Fox", sostuvo al medio.