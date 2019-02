Claudio Palma: 'Hay varias SADP que secuestraron a los clubes'

Un análisis de la realidad del fútbol chileno realizó el relator y comentarista nacional Claudio Palma, quien desde marzo se sumará con su programa a la parrilla programática de Radio Futuro, haciendo hincapié en el rol de las sociedades anónimas.

"Hay varias sociedades anónimas que secuestraron a los clubes. Los clubes perdieron el rol social. Imagínate que a La Calera la compraron y le cambiaron la insignia. A Magallanes lo compraron y le cambiaron la insignia. Es impresentable", aseguró Palma.

En diálogo con The Clinic el relator dijo que "ha involucionado el fútbol chileno. En los 90 fue campeón Colo Colo (en la Copa Libertadores), el 93 llegó a la final la Católica, la U llegó a semifinales el 96’. A mí no es que no me gusten las sociedades anónimas. Me gustan las SADP donde hay un compromiso y una identificación con los colores".

Palma también recalcó que "para muchos empresarios es negocio. Por qué un equipo de la B recibe 40 millones de dólares mensuales y tiene una planilla de 20, no hay trabajo de inferiores, traes argentinos, traes extranjeros de dos pesos. Y si vendes uno tienes suerte y safas. Entonces me gustaría ver en los medios más importantes, ¿qué mierda han hecho con los tres millones de dólares?".