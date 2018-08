Claudio Marchisio deja la Juventus tras 25 años en el club

Claudio Marchisio sorprendió al fútbol italiano este viernes al anunciar su partida de la Juventus, luego de 25 años en el club.



El volante, de 32 años, que llegó a los 7 a las bases inferiores de la "Vecchia Signora", rescindió su contrato tras llegar a un mutuo acuerdo y se despidió de los hinchas a través de las redes sociales.



"Mil pensamientos y mil imágenes me han acompañado toda la noche. No puedo parar de mirar esta fotografía y estas rayas (blancas y negras) con las que he escrito mi vida de hombre y futbolista", escribió en su cuenta de Instagram el campeón de 14 copas con la Juve.

"Amo esta camiseta, hasta el punto de que a pesar de todo, estoy convencido de que el bien del equipo está antes que todo. En un día duro como hoy, me agarro fuerte a este principio. Eres la mejor parte de esta maravillosa historia", agregó.