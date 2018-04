Claudio Maldonado: "Es un sueño dirigir a Colo Colo"

Claudio Maldonado vive un nuevo presente tras retirarse del fútbol profesional en 2015. El ahora comentarista deportivo se recibió de director técnico en Brasil y se ilusiona con un futuro en el club de sus amores.



"Es un sueño dirigir a Colo Colo. Más porque uno se formó ahí. Pero me lo tomo con tranquilidad, sé que tengo muchas cosas que aprender todavía. Me gustaría empezar como ayudante técnico", dijo el exvolante en conversación con Emol.



Además, reveló que tiene una fluida relación con Tite, DT de la selección brasileña y no descarta más adelante sumarse al "Scratch". "Tengo muy buen contacto con él, siempre nos hablamos. Mi idea a futuro es seguir viendo más de su trabajo. No sé si podré ir a la selección brasileña, sería un sueño trabajar con él allá. La oportunidad existe".



Por último, eligió a sus referentes del fútbol chileno. "(Pablo) Guede, sobre todo cuando empezó en Palestino. También Beñat (San José) en Católica, extremamente moderno para el fútbol de hoy y lo está haciendo muy bien. Y chileno: Miguel Ramírez", concluyó.