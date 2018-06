Claudio Bravo y su presencia en la Copa América 2019: "Es lo más lógico"

Claudio Bravo llegó al aeropuerto Arturo Merino Benítez durante la madrugada proveniente de Estados Unidos, donde pasó sus vacaciones en familia.

El portero volvió a subrayar que "por ahí salen cosas en prensa de que yo me marginé de la selección. Lo vuelvo a repetir, yo en ningún momento me he marginado de la selección".

"Solamente, no fui a esos dos partidos que son amistosos. Si hubiesen sido partidos de otra magnitud, creo que es imposible que tú te restes. Sigue estando mi disposición abierta a estar, ya no depende de mí que me llamen, depende del técnico", precisó.

Sobre la Copa América 2019, Bravo señaló que "es lo más lógico. Si me llaman y me toca estar, me tocará hacer lo de siempre y veremos qué es lo que pasa".





Sobre la presencia de Julio Rodríguez en la selección indicó que "mis exigencias o requerimientos no van solo por un tema de mi parte, es un tema pensando en el futuro, en la gente más joven, cuando ves retrocesos".

También habló de los nuevos jugadores que se han mostrado en la era Rueda, puntualizó que "ver cara nuevas, gente que se desenvuelve de buena manera es provechoso. Le mete presión a quienes llevan más tiempo y cuando existe la competencia creo que es bueno".

"Pero creo que no se va a saber nada hasta que vengan los partidos de verdad, cuando hay presión, cuando hay cosas en juego. Son amistosos, son preparatorios de cara al futuro", subrayó.





Finalmente sobre su competencia con Gabriel Arias o Gonzalo Collao, Bravo fue enfático en señalar que "en mi vida nunca he estado presionado. No lo veo de esa manera. Son chicos que se están abriendo paso de cara a lo que viene más adelante"

"Más presión tienen ellos de ocupar el lugar que me tocó ocupar a mí durante muchos años", añadió.

Claudio Bravo se quedará en nuestro país hasta el próximo 8 de julio, donde desarrollará algunas clínicas de fútbol en el país.

📺 Claudio Bravo llega a Chile y habla sobre su presencia en la Roja 📻https://t.co/39OxpvsZcV pic.twitter.com/mLdLs69DOX — Radio ADN (@adnradiochile) June 8, 2018