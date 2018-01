Claudio Bravo y Gary Medel apoyaron a la ley Sophia

Varias han sido las voces que han manifestado su opinión con respecto a lo ocurrido con la lactante Sophia, quien falleció tras sufrir presuntamente una brutal agresión por parte de su padre.



Lo anterior ha dado paso a que la ciudadanía se pronuncie y exija la creación de la ley Sophia, con la que se busca endurecer las penas en contra de los responsables de este tipo de casos, a tal punto de que se reinstaure la pena de muerte.



En vista de este caso, algunos jugadores de la selección chilena han manifestado su apoyo a esta normativa. Así lo expresaron Claudio Bravo y Gary Medel.



El primero expresó que "somos los responsables de nuestros niños. Quererlos, amarlos, respetarlos y educarlos es nuestra misión. Como padre me pongo en la piel de muchas familias que día a día sufren con estos actos inhumanos. No más maltratos, no más niños muerto".



Por su parte, el Pitbull consideró que no hay "nada más terrible que atentar contra niños, que son los más indefensos en toda la sociedad. Mano dura para los culpables con cárcel efectiva".

