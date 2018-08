Claudio Bravo sufrió rotura del tendón de Aquiles y arriesga perderse la temporada

Una mala noticia para la selección chilena proviene desde Inglaterra, ya que Manchester City sufrió una grave lesión durante el último entrenamiento del equipo.



Según informó de manera oficial el cuadro de los ciudadanos, el guardameta tuvo una rotura en el tendón de Aquiles, mientras realizaba los trabajos preparatorios en este lunes en la mañana.



Lo anterior provocaría que el arquero quede fuera de gran parte de la temporada, a raíz de la lesión.



Al respecto, Bravo publicó un mensaje que da ciertas luces con respecto a lo que le sucedió.



"No importa lo que pase, o lo malo que parezca el día de hoy, la vida continúa y mañana sin duda será mejor", expresó.

