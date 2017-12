Claudio Bravo dejó de ser relegado por Pep Guardiola en el Manchester City.

Porque el arquero chileno saltará a la cancha para enfrentar al Leicester por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El partido está programado para las 16:30, hora chilena.

