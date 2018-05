El flamante campeón de la Premier League jugará el partido pendiente por la fecha 31 ante el Brighton en el Etihad Stadium, donde Claudio Bravo será de la partida.



Pep Guardiola confirmó al portero chileno en la alineación titular del Manchester City. Mientras que Ederson irá al banco de suplentes.

How we line-up for the final home game!



City XI | Bravo, Danilo, Kompany, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Yaya Toure (C), Gundogan, Sane, Bernardo, Jesus



Subs | Ederson, Foden, Diaz, Nmecha, De Bruyne, Mendy, Adarabioyo



Presented by @HAYSWorldwide