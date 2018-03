Claudio Bravo será titular en duelo de Manchester City por Champions League

Nuevamente el arquero chileno, Claudio Bravo, jugará la a titular en el encuentro de vuelta entre Manchester City y Basel.



El meta nacional disputó el torneo continental durante la fase de grupos de la edición pasada del torneo, hasta que luego dejó su lugar a Ederson.



En rigor, la formación del cuadro dirigido por Pep Guardiola será con el chileno al arco; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, Gündogan, Yaya Touré, Bernardo, Foden, Sané y Gabriel Jesús.

How we’re lining up tonight!



City XI | Bravo, Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, Gündogan, Yaya Touré (C), Bernardo, Foden, Sané, Jesus



Subs | Ederson, Walker, Agüero, De Bruyne, Adarabioyo, Otamendi, Diaz#cityvfcb #mancity pic.twitter.com/IFkGrJkCeL