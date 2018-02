Claudio Bravo será titular ante el Arsenal en la final de la Copa de la Liga

Manchester City y Arsenal se verán las caras este domingo en Wembley por la final de la Copa de la Liga, donde Claudio Bravo será titular.



Pep Guardiola irá con lo mejor que tiene y pese a que se especuló con que Ederson podría reemplazar a Bravo, el estratega catalán ratificó al capitán de la Roja en el once estelar.



"Estamos aquí por Claudio. Si no hubiera sido por él, no estaríamos en la final. En el partido ante el Wolverhampton nos salvó en tres uno contra uno solo delante del delantero, y luego en dos tandas de penalti", dijo el DT de los "Ciudadanos".



Por último, aseguró que será titular ante los "Gunners": "Merece jugar la final y va a jugarla. El vestuario es a veces más importante que las finales".



El duelo está fijado para las 13:30 hora chilena.