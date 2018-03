Claudio Bravo se baja de la Roja para los amistosos ante Suecia y Dinamarca

Claudio Bravo no será parte de la selección chilena para los amistosos ante Suecia y Dinamarca.



El capitán de la Roja se bajó de la nómina extranjera que jugará los partidos en Europa y emitió un comunicado explicando su decisión.



"Tuve una muy cordial reunión con Reinaldo Rueda en su visita a Manchester. Le dije que encantado me comprometía a participar del nuevo proceso a su cargo. Solo que me preocupaba algo que para mí era muy importante: mi preparación y trabajo. Motivos de los cuales la federación está al tanto", indicó el meta en su cuenta de Twitter.



"Desde la ANFP no he recibido ninguna llamada de parte del presidente Arturo Salah tratando de solucionar este tema. Por ende tenía programado un viaje junto a mi familia. Lamento profundamente que me estén llamando en contra de mi voluntad, ya que con los años me he ganado un mínimo de respeto por este escudo", agregó.



Por último, hizo un llamado a que "entiendan mi decisión en esta oportunidad".

