Claudio Bravo: Nosotros buscamos que se hable de cosas externas y tenemos que comernos esto

Concretada la derrota ante Bolivia, que se sumó a la caída frente a Paraguay como local, el capitán de la Roja, Claudio Bravo, admitió que el plantel apelará "a lo que sea" para clasificar al Mundial de Rusia.

"Nosotros mismos nos complicamos la vida en estos partidos, no se nos pasaba por la cabeza no sumar (...) Perdimos con Paraguay que hizo un partido inteligente y perdimos ahora también, y felicitamos a Bolivia. No es momento para excusarse", dijo.

Consultado sobre una eventual falta de liderazgo de Juan Antonio Pizzi, Bravo sostuvo que "no es tema" del entrenador, ya que "somos (nosotros) los que tenemos que darle la vuelta a esto (...) Tendremos que seguir remando".

"Ahora se buscarán miles de cosas, mucha gente habla sin saber. En la era Bielsa casi no concentrábamos y fue un período exitoso, ahora le buscamos la quinta pata al gato... nosotros buscamos ese escenario hoy en día para dar especulaciones y para que se hable de cosas externas y tenemos que comernos eso", afirmó.

El arquero chileno insistió en que "teníamos en mente cuando nos sumamos a la selección. Teníamos dos rivales a los que debíamos superar y nos vamos con una tristeza enorme. Nos metimos en un escenario complicado".

"No es el escenario que teníamos en mente, no tenemos jugadores para aspirar a ello (repechaje), nosotros mismos nos complicamos las opciones y debemos levantar esto como sea, y tratar de buscar una clasificación y si se da un repechaje, bienvenido sea", concluyó.