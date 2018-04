Claudio Bravo: "No he renunciado a la selección chilena"

El arquero chileno de Manchester City, Claudio Bravo, comentó a revista Qué Pasa que no ha renunciado a la selección chilena y que sí de todas formas solicitó que no fuese convocado para los últimos amistosos de la Roja.



En el diálogo, el excapitán comentó que realizó una autocrítica tras sus descargos que generaron polémica hace algunas semanas, pero que de todas formas lo que pretendía era establecer una serie de temas con respecto a cómo está funcionando el balompié nacional.



"Creo que hablo desde la sinceridad y el deseo de mejorar. Hoy estoy jugando muy pocos partidos en el año, por lo que le asigno aun mayor importancia al entrenamiento. Es mi obligación profesional buscar una mejor calidad de trabajo diario. Si la forma de expresar mis ideas no cayó bien, entiendo la molestia de la gente. Sin embargo, lo que busco es plantear y aclarar ciertos temas. Creo que muchas veces nos falta discutir y decir las cosas de una manera directa, con respeto y altura de miras. Espero que todo mejore, porque al final la selección representa a muchas más personas que los que jugamos o dirigen el fútbol chileno", lanzó.



Bravo además desestima que hubo alguna presión por parte de Reinaldo Rueda al volver a convocarlo, a pesar de haber solicitado que no lo hicieran, y aprovechó de profundizar en los motivos por los que cree que no se logró clasificar a Rusia 2018.



"Creo que cuando se consigue el éxito como equipo, los méritos se deben atribuir a todos, desde el que diseña y gestiona la institución hasta el último jugador que se integró al plantel. Respecto al fracaso de no clasificar al Mundial de Rusia, creo que fallamos todos: jugadores, dirigentes, cuerpo técnico. Ahora bien, en qué grado falló cada uno y qué cuota de responsabilidad asumimos con autocrítica es un ejercicio clave. En el fútbol, como en cualquier actividad, fallar es una posibilidad, el negarse a reconocer que se fracasó no nos ayuda a crecer como equipo, como selección o como país, ser autocrítico no es señal de debilidad, es un ejercicio que a todos nos viene bien para mejorar. Fallar y errar está permitido en la vida, el tema es usar ese fracaso para crecer, no para retroceder", aseguró.