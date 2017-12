Claudio Bravo la tiene clara: "Quiero quedarme en el City"

Claudio Bravo fue la gran figura en la clasificación del Manchester City en la Copa de la Liga. El golero nacional atajó el último penal de la serie y permitió que su escuadra avanzara a las semifinales de la competición inglesa.

Tras su buena actuación, el meta habló con CDF Noticias sobre el presente que vive en el cuadro "ciudadano".

"Estoy feliz porque esta instancia (penales) se me ha dado bien en Colo Colo, en la Selección y ahora acá. Es bonito todo esto, porque no me toca competir regularmente y por dentro sientes que salvaste la situación. Es fundamental estar tranquilo y preparado para cuando me toque jugar", declaró.

En esa misma línea, añadió que "me quiero quedar en el Manchester City, tengo la película súper clara. Por ahí han salido cosas, como de ir a River Plate, pero falta mucho para mi retorno", aseguró.

"No todo en la vida es fútbol. Nos tiene encantado lo bien que los niños están viviendo en Manchester y dominando el idioma a la perfección, como familia valoramos esas cosas, al margen si estoy compitiendo o no, es cosa de tener calma, paciencia y seguir trabajando. Con la edad que tengo no me vuelvo loco", cerró el capitán de la Roja.