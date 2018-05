Manchester City igualó 0-0 ante el Huddersfield Town FC en el Etihad Stadium y se coronó campeón de la Premier League.



El equipo de Pep Guardiola ya se había asegurado el primer lugar tras sacarle varios puntos de ventaja a sus perseguidores, y este domingo alzó el trofeo en Manchester.



Claudio Bravo no vio acción y estuvo en el banco de suplentes.



