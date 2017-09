Claudio Bravo: "Cuando no somos un equipo, cualquier selección nos puede hacer daño"

El balance fue uno solo en el plantel chileno: "No estuvimos a la altura". El capitán Claudio Bravo admitió que en la goleada ante Paraguay "no nos vimos bien, como nos gusta".

"No dimos esa imagen de equipo fuerte, del equipo que quiere ver Chile, hay que levantar cabeza (...) Sabemos lo que pasó hoy y que nos equivocamos; cuando no somos un equipo, somos muy vulnerables, cualquier selección nos puede hacer daño", dijo.

El portero del Manchester City sostuvo que la mayoría de los partidos ante los guaraníes en Santiago "han sido iguales, se pareció mucho al que perdimos en la era Bielsa en el Nacional, con poco nos hicieron mucho daño, buscamos por todos lados y no hicimos mucho contrapeso, el fútbol es así".

"Fue muy inteligente el planteamiento de Paraguay, nos costó mucho crear ocasiones, no estuvimos sólidos a la hora de competir y por eso perdimos (...) No hay nada perdido, todo en disputa, se apretó mucho más la tabla. Ahora a levantar la cabeza".





Jean Beausejour compartió el análisis de Bravo, reconociendo que "no se jugó bien, no mostramos lo que teníamos que mostrar, sobre todo, en los primeros minutos de mostratr las ganas de clasificar y ganar los tres puntos".

"El siguiente partido si ya era importante, ahora es trascendental para la definición y recta final de la Clasificatoria", comentó, desestimando además que la falta de competencia de algunos referentes del plantel les pasara la cuenta.

"No creo que haya sido factor determinante, si vamos a los goles en específico, el primero fue un autogol, no sé qué tanto pudo haber pesado la falta de competencia en ese tipo de jugada, puede que en el desarrollo sí, pero no lo atribuyo al porqué no pudimos ganar", espetó.





Arturo Vidal, por su parte, se declaró "triste", ya que -a su juicio- "era la oportunidad de asegurar un poco la clasificación, no se dio, esperamos que el martes sea diferente y podamos quedarnos con los tres puntos".

"Nos equivocamos mucho, no concretamos las ocasiones, buscamos siempre el arco de ellos; nos pillaron mal parados y nos hicieron tres goles", repasó.

Pese a la derrota, el volante aseguró que "dependemos de nosotros y tenemos mucha fe en luchar por el objetivo (...) en Bolivia hay que ser inteligentes y jugar tranquilos".





Marcelo Díaz, por último, reconoció que "nos encontramos con un Paraguay que jugó muy bien, no nos dio espacios y perdimos un partido que no teníamos en cuenta".

"Hay que felicitarlos, hicieron un gran partido, pusieron una muralla y no pudimos entrar, tuvimos aproximaciones y terminamos perdiendo un partido que comenzó raro", cerró.