Claudio Borghi sobre Sampaoli: "Le ha llegado el momento de sufrir un poco"

En conversación con Mariano Closs en Radio Continental de Argentina, Claudio Borghi desde Rusia conversó largamente respecto a su visión de la actualidad de la selección argentina tras su duelo con Croacia.

Comenzó hablando de Messi. "Está enojado, no disfruta para nada jugar en la selección", reveló, indicando que a la Albiceleste "viene un poco obligado" y que "no la pasa nada bien".

Respecto a Jorge Sampaoli, si bien reveló que "es el momento de pegarle en la cabeza y hundirlo", indicó que no es su estilo, que su opinión personal prefiere no decirla "o si no voy a ser irrespetuoso", aseguró que "ha llegado en formas que no son adecuadas éticamente" y que "es un tipo que ha aprovechado las situaciones que le ha deparado la vida y las ha aprovechado al máximo. ¿En qué cosas? en lo económico", añadiendo que "su proceder no es el adecuado", aventurándose que, como "la vida siempre dicen que es redonda (...) le ha llegado el momento de sufrir un poco al menos en la parte profesional".

Sobre su trato con los jugadores, Borghi reflexionó. "Evidentemente que un tipo esté saltando a los 2 segundos de empezar el partido al costado de la línea, no me gusta para nada porque no solamente transmite inseguridad, sino que me la traspasa", explicó, poniéndose en los zapatos de los seleccionados. "Como se presenta, como se viste, se saca un saco y tiene toda la mano pintada. Le dice "maricón" o "puto" a un rival... No me gusta", explicó.

"Sampaoli está tan ocupado de sus tatuajes, de sus posturas físicas y demás, que hace mal los cambios, se equivoca y cambia el sistema", agregó respecto a su figura.

Respecto a su impresión de la selección en su conjunto, el extécnico de Colo Colo, se definió "asustado". "No demuestra una forma, un estilo, una formación", ilustró. "Esto es preocupante", afirmó.

"No quiero que se note a venganza, pero está completamente perdido", lanzó Borghi, dando el ejemplo de Enzo Pérez, que pasó de estar afuera a ser titular. "Acá hay culpas compartidas entre los jugadores y el entrenador", remató.