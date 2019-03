Claudio Borghi salió en defensa por el mal momento que vive Universidad de Chile

Si se busca un referente para Colo Colo, uno de los nombres que aparece es el de Claudio Borghi, por lo que fue como jugador y también como técnico para el cuadro albo, es por eso que si se refiere al archirrival, su opinión llamará la atención y esta no fue la excepción.

Claro que el Bichi en esta oportunidad salió en defensa del mal momento que vive el cuadro universitario: "Si quieren destruir a la U están en el camino correcto, con un presidente que se va pese a ser un gran inversor e hincha, que eso es muy difícil. Con un cambio de técnico de una forma no recomendada. No digo que este bien o mal, pero no es el primero. Y amenazas al presidente. Si quieren matarla están en el camino correcto", manifestó el ex estratega del cacique en el programa "Todos somos técnicos" de CDF.

Además, el ex técnico de Boca Juniors agregó "A mí me dicen: ´cómo puedes defender a la U si eres de Colo Colo´. Soy colocolino, estuve en la Ruca el otro día muy contento. Pero Colo Colo depende de la U y de la católica. Si a los tres les va mal, al futbol chileno le va mal", sentenció.

Un mal momento de los universitarios que al parecer deja atrás cualquier color de camiseta por lo complicado que han sido los últimos días en los azules.