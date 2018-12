Claudio Borghi por analogía contra Sampaoli: 'No puedo faltarle el respeto a los chanchos'

Nuevamente, el extécnico de la selección chilena, Claudio Borghi, tuvo palabras duras en contra de Jorge Sampaoli, durante una entrevista íntima con TyC Sports.



En el diálogo, el Bichi otra vez reparó en la forma de proceder que tuvo el casildense, lo que sería el motivo por el que mantiene su enojo con su compatriota, principalmente lo relacionado al arribo a la Roja.



"Sampaoli es un tipo inteligente que llegó a lugares impensados, pese que los métodos no son los correctos. Hace ocho años no lo conocía nadie, y cualquiera que se vuelve conocido así y gana mucho dinero…muchas personas harían lo de Sampaoli: pisar juevos y enojar a la gallina, y si la gallina no dice nada, saltarla. Mi problema con él es llegar a lugares de la forma no adecuada. Hay cosas que no se hacen", dijo.



Borghi también reparó en aquella ofensa que profirió en contra de Sampaoli cuando lo calificó que era como un "chancho arriba del árbol, porque nadie sabe cómo llegó ahí".



"Ahí me equivoqué. Yo no soy de ofender a la gente, se me escaparon dos frases feas y después las leo y pienso que soy un estúpido. No puedo faltarle el respeto a los chanchos", lanzó.



Por otro lado, el otrora estratega señaló que no solo Sampaoli le "aserruchó el piso" en la Roja, sino que también José Yuraszeck.



"No fue todo culpa de él. Había un dirigente de su club que también quería un puesto en la federación (…). Cuando aprenda a escribir voy a publicar un libro", contó.