Claudio Borghi: "No es bueno que Arturo Vidal juegue de todo"

Arturo Vidal es una de las principales figuras mediáticas de la Roja, junto con Alexis Sánchez. El "Rey" ha destacado en la Copa Confederaciones, pero algunos muestran preocupaciones sobre su rendimiento.

Es el caso de Claudio Borghi, quien dirigió al volante en Colo Colo y la selección. En conversación con Los Tenores, indicó que "se ha ganado todos estos momentos, las cualidades de él son extraordinarias. Sí me preocupa que esté corriendo mucho, termina jugando de todo y eso no es bueno. Tiene condiciones técnicas exquisitas, pero él llega mejor desde atrás", comentó.

Las actuaciones de la Roja sí fueron elogiadas por el argentino, quien actualmente es comentarista deportivo. "La gran ventaja de este equipo es que se conocen hace mucho y están en su peak de rendimiento. Nunca se desesperaron y se notó la experiencia de este grupo. Espero que puedan ser campeones el domingo", señaló.

También tuvo palabras para Claudio Bravo, el héroe en la tanda de penales contra Portugal en las semifinales. "Fueron mal pateados, pero no es fácil atajar tres en una tanda. Se está transformando en una leyenda, es el líder de esta selección y lo demostró en la jornada de ayer".

Borghi, por último, recalcó la importancia de evitar los problemas fuera de la cancha. "La formación debe ser integral para que no se sigan equivocando, que se dediquen sólo a lo deportivo. Pareciera que los torneos no pudieran empezar sin que pase algo en la selección, eso no es sano", culminó.