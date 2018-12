Claudio Borghi: "Colo Colo es un enfermo terminal"

Cuatro títulos nacionales logró como técnico de Colo Colo Claudio Borghi, siendo tetracampeón entre 2006 y 2007.

El "Bichi", en el programa Más que Fútbol de Directv, liquidó el presente del cuadro albo. "Colo Colo no tiene un proyecto deportivo que se mantenga en el tiempo. Todavía no sabemos quién llega como entrenador, qué gusto tiene. Pasan cosas que en un club grande no deberían ocurrir", señaló.

Sus críticas fueron más allá, indicando que "Colo Colo es un enfermo terminal. Barroso y Orión se tienen que ir según la dirigencia. Puede que se vaya Lucas Barrios también. ¿Y quién va a venir? El entrenador que llegue tiene que saber que va a tener que hacer algo importante con muchas limitaciones económicas. Y eso es muy complicado".

La escuadra dirigida por Héctor Tapia, este domingo, cerrará su participación en 2018 recibiendo a la Universidad de Concepión.