Claudio Bravo y su inactividad: Me encantaría estar compitiendo"

En lo que va de Premier League, Pep Guardiola ha preferido a Ederson Moraes por sobre Claudio Bravo, quien llega sin ver actividad en Inglaterra desde que se reincoporró.

Y el capitán de la Roja lo sabe: "El hecho de no competir te preocupa, me encantaría estar compitiendo (...) Tuve unas vacaciones más extensas por haber llegado a la final (de la Copa Confederaciones) con Chile. Pero en cuanto a sensaciones, en cuanto a cosas de juego no me preocupa, porque me han tocado cosas peores".

"Somos especialistas en hablar en falta de ritmo, en poner en duda la capacidad nuestra un millón de veces, pero siempre hemos tratado de dar vuelta la situación", lanzó.

En ese sentido, recordó cuando llegó lesionado a la Copa Confederaciones. "Me pasó en Estados Unidos, me pasó estar casi 60 días casi en inactividad y volví a jugar", dijo.





Respecto a los 14 jugadores de la selección que están al borde de la suspensión, Claudio Bravo restó importancia a esta situación de cara al duelo ante Paraguay (jueves, 19:00 horas, estadio Monumental), la que -a su juicio- "hay que manejarla con cabeza y mente fría".

"Me tocó jugar una clasificatoria desde el partido uno hasta el último con una tarjeta y no me suspendieron en toda la clasicatoria, y si se suspende a un jugador, saltará otro a la cancha y tiene la misma misión del que estaba jugando de titular. En ese sentido, estamos tranquilos porque tenemos variantes, para suplir las bajas que se puedan ir dando en el camino. No es algo que nos inquiete, confiamos mucho en los compañeros que tenemos", concluyó.

Los 14 jugadores que corren riesgo de ser suspendidos ante Paraguay son: Bravo, Gary Medel, Alexis Sánchez, Mauricio Isla, Gonzalo Jara, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, Paulo Díaz, Enzo Roco, Pedro Pablo Hernández, Leonardo Valencia, Felipe Gutiérrez, José Pedro Fuenzalida y Nicolás Castillo.