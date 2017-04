Clásico de Madrid animará las semifinales de la Champions

Este viernes se realizó el sorteo de las semifinales de la Champions League, que definirán a los dos finalistas del certamen.

El clásico de Madrid entre el Real y el Atlético es el enfrentamiento que más expectación causa tras la definición, asegurando por cuarta vez consecutiva a un equipo español en una final del torneo.

Por otro lado, Juventus tendrá que lidiar con la gran sorpresa del campeonato, el Mónaco.

Los partidos se jugarán los días 2 y 3 de mayo, mientras que los de vuelta el 9 y 10 del mismo mes.

La final se disputará en Cardiff, Gales, el próximo sábado 3 de junio.

