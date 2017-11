Chygrynskiy y su paso por el Barcelona: "Lo que se pagó por mí no era un precio real"

Dmitro Chigrinskiy, actual defensor del AEK Atenas, tuvo un difícil paso por el FC Barcelona durante en la temporada 2009-2010 tras el pago de 25 millones de euros por parte de los catalanes.



El jugador de 31 años se sinceró con Cadena Ser y reconoció que el precio de su traspaso fue bastante elevado: "Los millones que se pagaron por mí fueron una gran presión, no era un precio real (...) Necesitaba más tiempo para adaptarme al equipo".



Además, criticó a la afición culé por silbarle en la cancha: "Me sorprendió que el Camp Nou me pitara. No podía entender que los mismos que hacía cinco minutos me animaban, después me gritaran".

Por último, reveló que aún mantiene contacto con Pep Guardiola y que la última vez que hablaro, el DT le pidió información de Douglas Costa.