Christian Vilches tras su salida de la U: 'Mi intención era continuar en el club'

Christian Vilches tuvo sentidas palabras para despedirse de Universidad de Chile, club que decidió no extenderle el contrato de trabajo para la próxima temporada.

"Me lo tomé con tranquilidad, sabiendo que esto en algún momento tenía que ocurrir. Se puso en duda mi continuidad, entonces asumí las posibilidades, que una de ellas era no continuar. Estos días me sirvieron para ir analizando lo que podía hacer y ya todos saben la decisión que se tomó, aunque mi intención era seguir en el club", comenzó diciendo el defensor.

En esa línea, añadió: "Logicamente hubiese querido que todo fuera distinto, ganarme a la gente, al hincha, tener un paso mucho más marcado y positivo. Las personas que me encontraba en las calles siempre me apoyaron y me deseaban lo mejor. Yo me voy lleno, por todo lo que viví en el club y por lo lindo que fue haber estado en la U. Me voy agradecido eternamente".

Finalmente, "Kily" sostuvo que "ya tengo que pensar en el futuro y comenzar a ver qué opciones tengo. La verdad que en este momento no manejo ninguna y estoy a la espera. Habrá que ver qué ofertas se manejan y los clubes que hay interesados. En ese plan estamos", cerró.