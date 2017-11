Christian Vilches reconoció mal juego de la U y defendió a Pizarro

El defensa de Universidad de Chile, Christian Vilches, señaló que el plantel reconoce que no se hizo un buen partido en el Clásico Universitario, pero que de todas formas se pudo lograr el objetivo, que era sumar para acercarse a los líderes del Transición.



"Católica tuvo más chances claras que nosotros, pero a veces toca jugar bien y otras mal. Lo que rescatamos son los tres puntos, que era lo que buscábamos", declaró.



Por otro lado, el Quili habló acerca de las diferentes características que ofrece Gonzalo Jara, puesto que "nos da una salida mucho más fluida, tiene otras características que son más fluidas", en relación a él y a Alejandro Contreras.



En cuanto a la situación entre Wanderers y Pizarro, manifestó que "imagino que se tratará de la mejor forma en la que no se vea afectado. Esto es fútbol, no es una batalla, la gente se debe enfocar a eso, nadie se está jugando la vida".



Por último, Vilches comentó que no solo están preocupados de Colo Colo y la Unión Española, sino que también de todos los que tienen chance de lograr el título.