Christian Garín reveló que Paul Capdeville será su entrenador en algunos torneos

El tenista chileno Christian Garín se mostró muy satisfecho por cómo han sido estos primeros meses jugando torneos ATP, y su meta, según confesó en conversación con ADN, es seguir ganando partidos y mejorar aún más su ranking en el circuito mundial.

"Mis planes con Andrés (Schneiter) son a largo plazo. Quiero seguir mejorando, seguir compitiendo y seguir sumando puntos. Mis objetivos eran clasificar a Madrid, se logró, ganar partidos ATP, gané bastante. Es así como a mí me sirve, ir ganando partido a partido", comenzó diciendo el criollo.

¿Qué sientes al ser el nuevo número uno de Chile? "Ser uno de Chile es importante, pero también una consecuencua. El Nico (Jarry) también está a muy buen nivel y me pone feliz que tenga muy buenos resultados también. Me gusta ser el número uno del país, me pone contento. Pero de seguro el Nico va a comenzar a jugar bien y mejorar pronto en el Ranking ATP".

Finalmente, Garín reveló que Paul Capdeville lo acompañará en algunos certámenes como su entrenador. "Paul me va a estar acompañando en algunos torneos. A Houston voy a ir con él y después veremos qué es lo que pasa".