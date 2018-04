"Chino" Ríos sobre Nicolás Jarry: "No le veo pifias"

En los últimos meses, Nicolás Jarry logró meterse entre los mejores 70 del mundo y consolidarse como el número uno chileno en el tenis.

Marcelo Ríos, en entrevista con La Tercera, alabó al "Príncipe": "No le veo pifias. Con dos metros no puedes ser malo. Juega muy bien y se mueve muy bien para lo grande que es. Mentalmente es muy bueno, y es súper profesional".

Sobre Christian Garín, el "Chino" señaló que "juega bien, es un poquito frágil mentalmente. Creo que es un poquito inmaduro".

Respecto al equipo chileno en la Copa Davis, el extenista comentó que "se transforman, juegan y entrenan muy bien. A mí me tienen mucho respeto, pero aquí todos sabemos que eres bueno o malo por los resultados".

Además, Ríos ratificó que sigue siendo parte de la delegación nacional: "Me ausenté de esta serie, pero sigo. Quería ir a Argentina, pero ya no me mando solo. Tengo señora e hijos, y un papa que me guía. Decidí pasar este viaje porque tenía problemas personales que arreglar".