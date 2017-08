Chileno-alemán citado a la Roja Sub 21: "Mi jugador preferido es Alexis Sánchez"

Mauro Rojas, desde Alemania, ADN

Juega en Europa y, aún así, reconoce estar "un poco nervioso" por su nominación a la selección Sub 21. Es Kenneth López, de madre chilena y padre alemán, quien confiesa a ADN Deportes que "me alegró mucho, estoy muy feliz, poder jugar contra Francia".

El duelo ante los galos del que habla se jugará el próximo 1 de septiembre y será su debut con la camiseta nacional. "Con 15 años me fui a la Sub 16 del Mainz 05 y ahora estoy en la sub 19", comenta.

Y ojo que López sólo tiene 17 años. "Recién estoy jugando en la Bundesliga de los jóvenes. Soy delantero (...) rápido y hago muchos goles, también soy bueno con los cabezazos", se define.

En ese sentido, el delantero tiene un referente: "Desde chico mi jugador preferido de la selección chilena es Alexis Sánchez".

⚽️⚽️ #alwaysbelieve Una publicación compartida de Kennet Hanner-López (@kennethanner9) el 8 de May de 2017 a la(s) 11:17 PDT

Sobre su día a día, López detalla que el entrenamiento en el Mainz 05 "es muy profesional" e incluye todos los aspectos de su vida: "La comida también tiene que ser muy sana para entrenar muy bien y jugar muy bien, como los jugadores que juegan en profesional".

"La Bundesliga es muy buena, una de las mejores de Europa. Es muy dura y difícil, porque en Alemania juegan otro fútbol que en Sudamérica", agrega.

Su objetivo, concluye López, "es jugar mejor y mi familia está feliz que juegue bien y que alguna vez pueda jugar profesional y ganar mucho dinero, porque así no tengo que sufrir y pueda hacer a mi familia feliz".