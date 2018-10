Chile vuelve a caer en el ránking FIFA

Tras los amistosos ante Perú y México, la selección chilena volvió a caer en el ránking FIFA y se instaló en el lugar 13°.

La Roja se posicionó como el quinto mejor combinado de Sudamérica, detrás de Brasil (3°), Uruguay (6°), Colombia (11°) y Argentina (12°), pero por delante de Perú (20°), Venezuela (29°), Paraguay (31°), Bolivia (59°) y Ecuador (61°).

El ránking tiene por segunda vez como máximo líder a Bélgica -la primera vez que lo logró fue en 2015- relegando a la segunda posición al campeón del mundo, Francia.

