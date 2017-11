Chile sub 15 aplastó a República Checa en el Sudamericano

Por As Chile



Chile sub 15 humilló a República Checa en la segunda fecha del Grupo A del Sudamericano sub 15 que se disputa en Argentina. La Rojista goleó por 7-0 a los europeos, que participan como invitados en el certamen.

El cuadro nacional, que empató 1-1 con Uruguay en el debut, sacó una diferencia rápida a través de Kennan Sepúlveda a los 10' y Gonzalo Tapia a los 12'. Luego, Luciano Arriagada anotó el 3-0 a los 24'.

Gonzalo Tapia firmó su doblete en los 26 minutos para desatar la goleada, que sería ampliada por César Pérez siete minutos más tarde.

Rodrigo Cisterna(49') y Yeiko Cartagena (76') sentenciaron el contundente triunfo chileno.

Con esta victoria, los dirigidos por Cristian Leiva son líderes provisorios de la zona, con cuatro puntos, con un partido más que Argentina y Uruguay, quienes se enfrentar en el último duelo del día.