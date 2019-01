Chile se coronó campeón del Seven de Viña 2019

Por AS Chile.



Los Cóndores arrasaron en Viña del Mar. La selección chilena de rugby seven se coronó campeón del Nissan Rugby Seven by Meds e hicieron historia tras lograr dos torneos en el plano sudamericano.

En un inicio electrizante, los Cóndores dominaron el partido de principio a fin y se quedaron con el ansiado título ante una cancha llena de público y apoyo.

Benjamín De Vidts puso en ventaja a los chilenos a los 23 segundos de iniciado el encuentro tras una gran jugada del capitán Felipe Brangier. Cerca de los tres minutos del primer tiempo, Francisco Metuaze se encargó de dejar a los Cóndores 14-0. En los minutos finales de los primeros 7 minutos, Francisco Urroz recibió tarjeta amarilla y tuvo que estar afuera dos minutos, pero el resto del equipo mantuvo la concentración y fue De Vidts nuevamente quien dejó a Chile 21-0 para irse al descanso.

En el segundo tiempo Julio Blanc puso la tranquilidad rápidamente tras un carrerón por la banda izquierda, tras esto, Rodrigo Fernández se encargó de cerrar el abultado resultado por 31-7 y hacer historia en la Quinta Región.

Con esto los chilenos siguen haciendo historia y consiguen un nuevo triunfo para Chile que parece no tener techo.