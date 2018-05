Chile jugará un amistoso ante la selección vasca en España

La selección chilena de Reinaldo Rueda tendrá un nuevo partido amistoso para que el entrenador siga conociendo a los jugadores y a fin de mes se enfrentará ante la selección de Euskadi.



Pese a que falta la confirmación de la ANFP, el zaguero del Deportivo Alavés, Guillermo Maripán, ratificó la noticia en conferencia de prensa.



"Me lo comunicaron y me puse muy feliz. Es algo que no me esperaba, jugar aquí contra la selección euzkera, más encima en Mendi, sería totalmente sorpresivo, pero muy emotivo", dijo el ex UC.

"No se sabe dónde vamos a jugar, pero sí se sabe que está el partido", agregó sobre el duelo que se jugaría el próximo 25 de mayo en España.