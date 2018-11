Chile cayó frente a Costa Rica y deja dudas en torno al proceso de Rueda

Una derrota sorpresiva en el marcador, no así en el juego exhibido, fue la que sufrió la selección chilena en El Teniente, ya que cayó por 3-2 frente a Costa Rica.



Fue un partido bajísimo de los pupilos de Reinaldo Rueda, puesto que varios de los jugadores que provienen de la generación dorada tuvieron un desempeño bajísimo, permitiendo que con el correr de los minutos los Ticos crecieran en el campo de juego.



De hecho, fue a los 36' tras una desaplicación en defensa que los centroamericanos abrieron la cuenta, a través de un cabezazo de Kendall Waston que no pudo sacar de la línea Arturo Vidal.



En el segundo tiempo, el desempeño no varió en la Roja, a pesar de que Rueda hizo algunos cambios. De hecho, Costa Rica amplió la cuenta, con tantos a los 59' y a los 64' por medio otra vez de Waston y de Ronald Matarrita.



La decepción era total en Rancagua, aunque Sebastián Vegas puso el descuento a los 70' y más tarde, se pudo estrechar más el marcador con un penal inexistente contra Alexis Sánchez, que el mismo pateó aunque de manera sobrada y deficiente, ya que Alvarado Brown contuvo sin problemas, ejemplificando no solo el mal momento de Chile, sino que también el del Niño Maravilla.



Sin embargo, el tocopillano pudo reivindicarse, al poner el 3-2 definitivo a los 89', a pesar de la decepción de los hinchas.



Una derrota justa, que complica otra vez el proceso de Reinaldo Rueda y que siembra más dudas en torno a su futuro al mando de la selección.