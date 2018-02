Chilavert y Liberman se enfrascaron en feroz discusión en Twitter

Martín Liberman felicitó a la nueva conducción de la Conmebol por rechazar una apelación de Boca Juniors, club que apeló por borrar la sanción que arrastra Nahitan Nández de su paso por Peñarol.



Uno que no quedó nada conforme con sus dichos fue José Luis Chilavert, quien salió a criticar al periodista deportivo a través de Twitter.



"Eres un caradura Liberman y los que están presos. No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupción, pero vos tenes que engañar, porque necesitas de ellos para vivir. El doping de River no es prueba, quédate tranquilo que para mí no eres mufa, solo un felpudo", le replicó el exportero paraguayo.



El conductor no se quedó callado y salió al cruce de los dichos del "Chila": "Tu vida siempre ha sido descalificar al que no piensa como vos. Basurea al que no ganó, porque tú "lo has ganado todo". Escupir a los rivales y hablar mal de todos tus colegas".



La pelea siguió subiendo de tono con el correr de las horas y Chilavert trató a Liberman de "colorado mufa". "Nadie te quiere en tu ambiente", agregó.





Basta para mi. Enróscate solo en tu veneno. Se ve que dejaste de recibir algo y te pusiste como loco. Atacá a quien debes y denuncia con pruebas Jose. Te convertiste en un denunciador serial sin contenido.Un tipo enojado con la vida, sin amor! Y muy ignorante. Ojalá mejores 😜👍 https://t.co/qxhdJYVZZP — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

En esto te convertiste. Un ser inculto, torpe y barrabrava.

Caes bajo, das pena.

Oramos x vos Jose!! Ya vas a estar mejor. El mejor recuerdo tuyo ídolo!! 😜😜🔝⚽️ https://t.co/qkLFEO2dGU — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

Jajajajajaa acá estoy ex número 1.

Tomá la pastillita q estas grave.A partir de ahora de que todo lo q decís es mentira ya que tus dichos en este tweet son falaces. Acomodaticio y servil x conveniencia... en eso te transformaste #triste #fuerzaJosé #mejorate https://t.co/c1XfNL6UgQ — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

Jose en el ambiente del fútbol no te quiere ni un ex compañero. Te crees impune x haber sido uno d ellos mejores en lo tuyo. En la época de Leoz callabas todo. Esos están presos, los que vos defendías, no los actuales.

Y hace poco hablaste con Torneos para trabajar en Fox... 😳 https://t.co/NDEFsPGSLW — Martin Liberman (@libermanmartin) 22 de febrero de 2018

Eres un caradura Liberman y los que están presos No sirve de prueba y que Fox es cómplice de la corrupcion,pero vos tenes que engañar porque necesitas de ellos para vivir, el Doping de River No es prueba, quédate tranquilo que para mi no eres mufa, solo un felpudo. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de febrero de 2018

Colorado a vos en tu ambiente,No te quiere Nadie porque sos MUFA. — José Luis Chilavert (@JoseLChilavert_) 22 de febrero de 2018