Chilavert arremete contra Maradona por supuestos dichos del doping de Guerrero

José Luis Chilavert no se calla nada cuando algo no le parece y esta vez no fue la excepción tras ser etiquetado en una publicación sobre unos supuestos dichos de Diego Maradona criticando a Paolo Guerrero por arrojar positivo en el control antidoping ante Argentina.



Un usuario de Twitter publicó una entrevista del "Pelusa" que señalaba: "Qué vergüenza, Paolo Guerrero". Sin embargo, el generador de caracteres estaba editado, pero Chilavert no dudó en dedicarle unas palabras fiel a su estilo.



"Qué vergüenza lo de Maradona, felpudo de (Gianni) Infantino y critica el doping de Guerrero. Es la letra de Cambalache, vergüenza mundial", escribió el "Chila" en la red del pajarito azul.