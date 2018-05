Chilavert ante apoyo de Maradona a Maduro: "La droga no te deja razonar"

Diego Maradona viajó hasta Venezuela para apoyar a Nicolás Maduro en el cierre de la campaña presidencial del actual mandatario, situación que no calló nada bien en José Luis Chilavert.



El histórico portero paraguayo no quedó indiferente ante las imágenes del "10" con Maduro y disparó en su contra a través de las redes sociales.



"Vergüenza mundial. Queridos jóvenes, sepan que la droga mata y no te deja razonar, porque te quema las neuronas", tuiteó el histórico golero paraguayo en alusión al respaldo del "Pelusa".

EN VIDEO | Exfutbolista argentino Diego Armando Maradona participa en cierre de campaña de Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas. pic.twitter.com/yNoxuq8DfM — Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews) 17 de mayo de 2018