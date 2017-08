Chilavert: "A Vidal no lo veo nada extraordinario como Schweinsteiger o Kross"

Alberto Jesús López, ADN.





José Luis Chilavert, excapitán de la selección paraguaya y actual comentarista deportivo, se tomó un tiempo para conversar con ADN Deportes desde el Monumental y analizó el trascendental choque entre Chile y Paraguay.



"Paraguay no varía mucho de lo que ha hecho en los últimos partidos de eliminatoria. Ojalá salga un equipo agresivo, que le presione a Chile y no lo deje jugar en la mitad de la cancha, sino lo va a pasar mal", dijo en conversación con el "Trovador del Gol".



El guaraní de 52 años fue sincero con el actual momento de su selección y aseguró que no llegan en buenas condiciones para enfrentar a la Roja: "Paraguay no está bien, pero es una buena oportunidad de demostrar su categoría ante Chile".



Al ser consultado por el nivel de Arturo Vidal, el "Chila" no lo consideró entre los mejores del mundo. "Es un buen mediocampista. No lo veo nada extraordinario como a un (Bastian) Schweinsteiger o (Toni) Kross, pero es un jugador interesante en la estructura de Chile", agregó.



Por último, recordó el penal que le atajó Sergio Vargas en el Defensores del Chaco durante las Eliminatorias rumbo a Corea y Japón 2002: "Se quedó en el medio cuando yo también decidí tirarlo ahí. Me parece perfecto que lo festejó, no todos los días se ataja un penal al mejor del planeta".