Chiellini sorprende con duro ataque a Guardiola: "Ha destrozado a los defensas italianos"

El histórico defensor italiano, Giorgio Chiellini, cree que el cambio que ha experimentado el fútbol en los últimos años ha repercutido en forma negativa sobre este deporte, especialmente en el Calcio.

Y para el jugador de la Juventus, hay un sólo responsable de aquello. "El guardiolismo ha arruinado a los defensas italianos" lanzó en diálogo con Tuttosport.

En esa misma línea, aseguró que "ahora todos los defensas saben cómo organizarse, pero no saben cómo marcar al delantero", agregando que "cuando era joven me ejercitaba para 'sentir al hombre', marcando bien en el área. Eso ahora no existe".

Además, El zaguero de la "Vecchia Signora" manifestó que ahora las cosas en el fútbol son sumamente distintas a antaño y esto lo tiene disconforme.

"Es una pena que se pierda la esencia de una escuela porque aunque necesitamos talentos, habría que mantener algunas cosas. Nosotros no podremos hacer nunca tiki-taka; eso no es parte de nuestro adn", cerró.