Chelsea protagoniza el primer gran golpe en el mercado de pases

El Chelsea protagonizó el primer gran golpe del mercado de pases y se quedó con una de las figuras de la Bundesliga: Christian Pulisic.

Según informó el propio Borussia Dortmund en un comunicado oficial, el delantero no renovará su contrato -que lo mantenía ligado al club alemán hasta el 2020- y será traspasado a cambio de 64 millones de euros.

Borussia Dortmund has agreed with @ChelseaFC on the transfer of Christian Pulisic for a fee of €64 million 📝



Pulisic will remain at BVB on loan until the end of the season. pic.twitter.com/jAur5xWwuQ