Chelsea decide enviar a sus hinchas antisemitas a Auschwitz

El Chelsea Football Club se aburrió de sus hinchas antisemitas y neonazis. "Si solo prohíbes a la gente asistir a los partidos, nunca cambiarás su comportamiento. Esta medida les da la oportunidad de darse cuenta de lo que han hecho y de querer comportarse mejor", comentó el presidente Bruce Buck.

Los Blues evalúan organizar visitas al campo de concentración nazi de Auschwitz para los fanáticos extremistas. De hecho el club en junio realizó la primera visita de prueba para seguidores y trabajadores de la entidad. "Fue muy importante y efectivo y consideraremos hacer más", agregó Buck en diálogo con The Sun.

El Estadio Stamford Bridge vivió dos tristes episodios antisemitas en 2017. La primera fue una canción para el delantero español Álvaro Morata que incluía referencias antisemitas contra el Tottenham Hotspur, y la segunda ocurrió antes de las semifinales de la FA Cup con vídeos de hinchas cantando contra los judíos.

El conjunto londinense puso en marcha en el mes de enero una campaña con el nombre de "Say no to antisemitism" (Dile no al antisemitismo), para luchar contra la discriminación en el fútbol, concientizar a la gente de los peligros y consecuencias de que las ideas nazistas se extiendan.