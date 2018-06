Charles Aránguiz: "No podemos tirar a la basura lo hecho estos 10 años"

AS Chile

Charles Aránguiz ya piensa en el nuevo proceso de la selección chilena. Si bien el volante lamentó la ausencia de la Roja en Rusia, enfatizó en que los actuales jugadores del seleccionado todavía tienen muchas condiciones para seguir en el alto nivel.

"Creo que si no estamos ahí (en el Mundial) es porque esta vez nos tocó caer, pero tenemos que levantarnos (...) hay gente que viene también que quiere estar ahí en el grupo, entonces no podemos echar todo a la basura de lo bueno que se ha hecho durante todo estos últimos 10 años", dijo en el programa La Magia Azul.

Como todo hincha, agregó, "estamos tristes porque creemos que deberíamos estar ahí, pero en el fútbol pasan este tipo de cosas y hay que llevarlas tranquilamente y debemos hacer un resumen de todo estos años que el equipo estuvo a gran nivel. (...) Se cometieron errores, pasaron muchas cosas, entonces éste es el momento de recuperarse y volver al camino donde estuvimos compitiendo a gran nivel".

Respecto al trabajo de Reinaldo Rueda, el "Príncipe" Aránguiz sostuvo que "ahora llegó un entrenador nuevo, entonces va hacer un resumen de todo para rescatar lo bueno y volver a ponernos en este nuevo proceso".

Aránguiz, por último, repasó su etapa en Universidad de Chile: "Desde que llegué hasta el día que me fui siempre me sentí muy cómodo en la U. Después el hincha me fue respetando, queriendo y hasta el día de hoy me recuerda mucho. Creo que me dan demasiado cariño, no sé si me lo merezco, pero si el hincha me da ese cariño será porque hice las cosas bien".

"Espero ojalá algún día volver y disfrutar de nuevo ese momento, de vestir la camiseta, salir a una cancha a estadio lleno con hinchas del club. Me encantaría volver a repetir esa escena. Mis respeto al hincha, mi cariño a la institución tengo muy lindos recuerdos", cerró.