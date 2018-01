Charles Aránguiz: "Después de la derrota con Brasil, no he hablado con mis compañeros en la Roja"

El volante de Bayer Leverkusen, Charles Aránguiz, conversó con Las Últimas Noticias, en donde expresó que sigue doliendo la no clasificación al Mundial de Rusia, así como también reveló que no se ha vuelto a comunicar con sus compañeros tras aquel cotejo frente a Brasil.



En la conversación, sostuvo que la eliminación se gestó tras no haber conseguido los puntos frente a Paraguay en Santiago, ya que no se tomó con la seriedad que correspondía.



El Príncipe también tuvo su visión sobre las palabras de la esposa de Claudio Bravo, quien acusó ciertas indisciplinas dentro del plantel. A su juicio, la pareja "solamente defendió a su marido. Si bien escribió algunas cosas, nunca apuntó a nadie en particular ni dio un nombre en específico. Esa es mi sensación. Y mientras no dé un nombre, no me afecta el tema".



Con respecto a la reacción del plantel tras la eliminación, Aránguiz confesó que "después de la derrota con Brasil, la verdad es que no he hablado con mis compañeros de la Selección. Todos quedamos muy dolidos y lo que menos queríamos era hablar de la eliminación. Podrás entender que menos íbamos a tener ganas de hablar de todo lo que publicó la prensa".



Por otro lado, no cuestionó la decisión de Juan Antonio Pizzi de tomar a la escuadra de Arabia Saudita, ya que "estaba en todo su derecho de dirigir a otra selección".



En tanto, Aránguiz desestimó la relevancia con respecto a un nombre en particular para que arribe a la banca de la Roja.



"Me da igual quien llegue. Sí me gustaría que sea luego para que vaya formando este nuevo proceso. Creo que tenemos todavía un buen equipo y vienen jugadores de abajo (recambio). Lo más importante es que la persona que tome el mando venga con las ganas y las ideas claras de meter a Chile a un nuevo Mundial", dijo.