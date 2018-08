Charles Aránguiz contradice al Leverkusen: "No estoy para nada deprimido"

AS Chile

"Está totalmente deprimido y frustrado", señaló el técnico del Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, sobre el estado de Charles Aránguiz.

Sin embargo, el volante chileno aclaró su situación. En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), dijo que "acá se generó toda una confusión. Uno quiere jugar y a veces se exige más de la cuenta. Pero no estoy para nada deprimido. Sé que debo ser paciente".

"Incluso me mandaron muchas páginas con tratamientos para la depresión y yo estoy súper bien. Así es que a mi familia, amigos e hinchas que me han escrito en las redes sociales les digo que estoy muy feliz en Alemania y hay Charles para rato. (...) Le entendieron mal al 'profe'", completó.

Aránguiz explicó la dolencia que sufre y que lo tiene sin jugar: "No es el mismo tendón en el cual me lesioné. Para no forzar mucho la rodilla uno realiza algunos movimientos y fruto de eso se me inflamó el tendón del pie derecho. Un día estoy bien y al otro me molesta, pero yo conozco mi cuerpo y sé que no es nada terrible".

Finalmente, el 'Principe' descartó que pueda retornar al Internacional de Porto Alegre, pese al interés de la escuadra brasileña. "Todos saben el cariño que le tengo a la gente de Inter, pero por ahora no me muevo de Alemania", finalizó