"Chapulín" se descarta de video que lo involucra en insultos a la Roja en Rusia

Un video de casi un minuto sorprendió durante el feriado, ilustrando cómo los hinchas de la selección chilena, reunidos en la "marea roja", insultaban al arquero durante el empate entre Chile y Alemania.

"Ahí, Johnny Herrera preocupado de la Garra Blanca antes de jugar por Chile. ¿Cachái? Pa que vean, poh", decía Mario Moreno, "Chapulín", en medio de una serie de fuertes epítetos hacia el jugador.

Esto es una verguenza. No más regalías ni notas para esta gente pic.twitter.com/u2EKqh8KvQ — Jorge Hevia Cristino (@CokeHevia) 26 de junio de 2017

"El día de Chile-Alemania nos pusimos detrás del arco y éramos un grupo de cien personas. Yo me puse a grabar los últimos quince minutos del partido y justo dos o tres hinchas de la Garra Blanca que estaban muy cerca mío, más un hincha de la Católica, empiezan a insultar a Johnny Herrera y él les responde con un Pato Yáñez. A mí me da lo mismo lo que hagan, pero está claro que ahí en ningún momento yo insulto a Johnny Herrera. Llevo 19 años siguiendo a la Selección y he gritado muchos goles de seleccionados de todos los colores. Y por algo armamos la barra de Chile, para que no existiera este tipo de problemas", dijo en su defensa en Las Últimas Noticias.

Consultado por la jerarquía que tenía al ser uno de los hinchas más insignes siguiendo a la selección para callar a quienes insultaba, dijo que "no le tengo que decir nada a ellos. Yo no les pago los pasajes y ellos pueden andar libremente donde quieran y hacer lo que quieran", precisó.

"Quizás el único error que cometí fue no decirles que no insultaran a los jugadores de Chile, pero no lo hice nomás y ellos andan por la suya. Hemos luchado toda la vida alentando a la Selección para que nos empañe un video que más encima lo grabé yo. Sería muy tonto si me muestro insultando a un jugador de la Selección chilena", explicó "Chapulín".