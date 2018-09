Champions League: Alexis podría ser suplente en debut del Manchester United

Una apuesta del técnico del Manchester United, José Mourinho, para enfrentar el debut en la Champions League, podría provocar que Alexis Sánchez se vea damnificado.

Y es que según indica el diario británico Mirror, el entrenador de los "diablos rojos" habría decidido hacer un cambio en su once titular, e incluír al delantero inglés Marcus Rashford, en lugar del tocopillano, para el partido frente al Young Boys de Suiza, que se jugará a las 16:00 horas de Chile.

Mourinho indicó en la conferencia de prensa previa al juego que "Rashford está seleccionado para el juego. Pero podemos jugar sólo con once jugadores. Tenemos a Lukaku, Rashford, Mata, Alexis, Martial, y no pueden jugar todos juntos. Tenemos que estar contentos con los que juegan y no ser críticos con los que no lo estarán", señaló.

Para el duelo de esta tarde, molestó al técnico portugués la superficie sintética sobre la que se desarrollará el partido. De hecho, informó que dejó a Antonio Valencia fuera de la nómina para el partido, para eviar riesgos de lesión por la cancha.

El Manchester United tiene el desafío de superar su actuación en la edición pasada de la Champions, en la que fueron eliminados en octavos de final por el Sevilla de España. En tanto, el conjunto local es el actual campeón de la Swiss Super League, competición de la que además, es líder exclusivo en su actual temporada.

"Mou" sostuvo que siente que con su equipo "estamos mejorando, hemos encontrado un cierto balance, especialmente con una actitud competitiva, creando ocasiones, cambiando nuestro perfil de jugadores en la manera de atacar a los rivales. Nos estamos protegiendo bien en algunas situaciones, y en dos partidos difíciles fuera de casa hemos conseguidos dos victorias después de dos derrotas consecutivas, algo que fue muy importante para nosotros”, comentó.

El once inicial de Mourinho sería con De Gea; Shaw, Jones, Smalling y el joven Diogo Dalot en defensa; Matic, Fellaini y Pogba en zona de volantes, dejando a Rashford o Alexis, Lukaku y Lingard en ataque.

Recordemos que la prensa británica ha sido especialmente crítica del nivel del delantero chileno, que para colmo, no ha podido anotar en el arranque de la temporada. De hecho, los diarios le han calificado con notas no superiores a 5, en los partidos iniciales de la Premier League.