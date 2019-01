'Chaleco' López tras ganar el Dakar: 'Sería bueno que vuelva, si no vuelve ahora no vuelve más'

El piloto nacional Francisco "Chaleco" López volvió al país tras consagrarse campeón del Dakar en la categoría Side by Side (SxS) manejando un UTV, en el desierto peruano, logrando así su primer campeonato en esta competencia.

Al llegar conversó con ADN Deportes y manifestó que "Fuimos en una forma de disfrutar el Dakar de otra manera y el resultado fue inesperado" sentenció "Chaleco".





"En un minuto estaba todo bastante perdido, la segunda semana fue importante el apoyo de mi señora y de mi psicólogo y salí con todo", agregó el piloto nacional, quién se suma a Ignacio Casale como los chilenos que se han quedado con el trofeo del Dakar.





Ante la opción del regreso del Dakar a tierras chilenas, López manifestó que "No hay nada claro, se habla que si, pero hasta que no esté definido y firmado. Sería bueno que vuelva, si no vuelve ahora no vuelve más".