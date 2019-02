César Valenzuela: 'Una oferta de la U me encantaría y pujaría para que se pueda concretar'

Información de Carlos Madariaga/ADN Deportes

Entre clubes aún no existe un acuerdo, pero el jugador se define. El volante nacional de Huachipato, César Valenzuela, está al tanto de que Universidad de Chile evalúa contar con él para enfrentar el Torneo Nacional 2019 de la ANFP. La concesionaria Azul Azul intenta conseguir al jugador, por el que solicitan 750.000 dólares por el 50% del pase.

"Cuando hay interés de este equipo a uno le dan muchas ganas de partir, de poder emigrar, de poder tener un cambio. Yo estoy feliz acá en Huachipato, pero obviamente que una oferta de la U me encantaría y pujaría para que se pueda concretar", reconoció el futbolista acerero en diálogo con Radio ADN.

Sobre su situación actual, el jugador de 26 años recalca que "tengo contrato acá en Huachipato" y agrega que "no hay nada formal o yo no lo sé todavía. Pero, como se sabe, uno se entera de estas cosas por los mismos medios, por las mismas páginas web, así que yo estoy a la espera de que si es que hay algo me irán a avisar".

Valenzuela comentó a ADN Deportes que "obviamente si hay una posibilidad de llegar a la U sería espectacular para mí, por mi expectativa como jugador, por mi familia. Pero -como dije- aún no he sabido nada, no me han comunicado nada. Así que si llegasen a hablar conmigo, obviamente vamos a ver qué es lo que pasa para poder salir".